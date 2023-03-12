أكدت تقارير صحفية أن اللاعب كريم بنزيما سيبقى في ريال مدريد الموسم المقبل.

ويمتلك بنزيما عقدًا مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2023 القادم.

يذكر أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب هاري كين هذا الصيف، ولكن في حال عدم تجديد عقد كريم بنزيما.