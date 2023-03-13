قال الناقد الرياضي، سعود الصرامي، إن النصراويين دخلوا في محادثات ودية مع شقيق لاعب نادي النصر السابق ونادي الاتحاد حاليا، عبدالرزاق حمدالله لإغلاق القضية معه.

وأكد أن نادي النصر يرغب في حل قضيته مع حمدالله دون الحاجة إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية.

وأضاف أن حمد الله لديه نيه لإنهاء قضيته مع النصر على أن يسدد الأخير مستحقات اللاعب، مؤكدا أن إنهاء هذه القضيةسيكون في النصر، وسيجعل الفريق يركز على الملعب.