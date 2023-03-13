الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين13 مارس

سائق يفقد السيطرة والنتيجة كارثية

منذ 1 ساعة
0
1096
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    سقوط مروع لشاب من جبل شاهق

    منذ 32 دقيقة
    0
    1157
    مركز الإسناد والتصفية &#8220;إنفاذ&#8221; يقيم 12 مزادًا على 100 عقار

    مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يقيم 12 مزادًا على 100 عقار

    منذ 42 دقيقة
    0
    1273
    الغامدي: الشركات التي يسهم فيها صندوق الاستثمارات العامة تتمتع بالاستدامة

    الغامدي: الشركات التي يسهم فيها صندوق الاستثمارات العامة تتمتع بالاستدامة

    منذ 47 دقيقة
    0
    1140

    ولا كأنه صار شيء

    منذ 52 دقيقة
    0
    1110
    إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين من غواصة في كوريا الشمالية

    إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين من غواصة في كوريا الشمالية

    منذ 57 دقيقة
    1
    1363