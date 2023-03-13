أعلنت شركة أرامكو السعودية برنامج الابتعاث الجامعي (لغير الموظفين في أرامكو السعودية).

وأوضحت الشركة المتطلبات :

1- أن يكون الطالب أو الطالبة منتظماً / منتظمة في الفصل الدراسي الثالث للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1443-1444 هـ – (2022-2023 م) أو حديث / حديثة التخرج من مدرسة ثانوية من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1443-1444 هـ – (2022-2023 م).

2- على المتقدم أو المتقدمة الحصول على معدل تراكمي قدره 85% أو أكثر للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي و معدل تراكمي قدره 85% أو أكثر في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي، يتوجب على الطالب أو الطالبة الحصول على 90 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

3- على المتقدم أو المتقدمة إحضار بطاقة أحوال أو جواز سفر ساري المفعول قبل الدخول إلى قاعة اختبارات القبول لبرنامج الابتعاث الجامعي. وعدا ذلك، فلن يسمح له / لها بدخول قاعة الاختبار.

4- ألاّ يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 22 سنة هجرية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/08/21هـ الموافق 2023/03/13م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1444/08/28هـ الموافق 2023/03/20م، وذلك من خلال الموقع .