“التجارة” تستدعي 485 مركبة فورد “F-150”

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 485 مركبة فورد “F-150” موديلات 2021 – 2022.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك لاحتمالية عدم عمل مسّاحات الزجاج الأمامي بالشكل الصحيح، قد يعيق الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية معينة مما يزيد من خطر وقوع حادث.