“التجارة” تستدعي 485 مركبة فورد “F-150”

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 485 مركبة فورد “F-150” موديلات 2021 – 2022.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك لاحتمالية عدم عمل مسّاحات الزجاج الأمامي بالشكل الصحيح، قد يعيق الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية معينة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 485 مركبة فورد “F-150” موديلات 2021 – 2022.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك لاحتمالية عدم عمل مسّاحات الزجاج الأمامي بالشكل الصحيح، قد يعيق الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية معينة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
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