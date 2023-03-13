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الاثنين13 مارس

“التجارة” تستدعي 485 مركبة فورد “F-150”

منذ 39 دقيقة
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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 485 مركبة فورد “F-150” موديلات 2021 – 2022.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك لاحتمالية عدم عمل مسّاحات الزجاج الأمامي بالشكل الصحيح، قد يعيق الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية معينة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

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