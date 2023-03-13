أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيق موانئها ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر فبراير لعام 2023 لتصل إلى 622,837 حاوية قياسية بزيادة 7.76% عن نفس الفترة من عام 2022م الذي سجل 577,993 حاوية قياسية، وذلك نتيجة لأعمال التوسعة والتطوير المستمرة التي أسهمت في زيادة قدرات مناولة الحاويات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية “موانئ” ورؤيتها لتعزيز منظومة نقلٍ بحريٍ مستدامٍ ومزدهرٍ، وترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستي عالمي مدعوم بعمليات موثوقة وفعَّالة وبيئة اقتصادية واعدة، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

كما شهدت أعداد الحاويات القياسية الصادرة خلال شهر فبراير 2023م زيادة نسبتها 12.75% لتصل إلى 194,157 حاوية مقارنة بـ 172,208 في الشهر المقابل لعام 2022م، وارتفعت الحاويات الواردة بنسبة 5.95% لتصل إلى 193,937 حاوية مقابل 183,051 حاوية في فبراير لعام 2022م.

وشهدت عمليات المُسافنة خلال شهر فبراير 2023م زيادة نسبتها 5.39% لتصل إلى 234,743 حاوية مقابل 222,734 حاوية في الشهر المقابل من عام 2022م؛ وذلك لاستخدام أحدث تقنيات المناولة والتشغيل عن بُعد، وإطلاق مجموعة خدمات لوجستية ذات كفاءة عالية وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية في صناعة الموانئ.

وعلى الجانب الآخر سجلت الموانئ السعودية خلال شهر فبراير لعام 2022 انخفاضًا في إجمالي طنيات البضائع المناولة بنسبة 3.13% ومناولة 23,089,455 طنًا مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م الذي سجل 23,835,826 طنًا.

وبلغت أحجام البضائع السائبة الصلبة 3,879,366 طنًا بزيادة 2,90% عن شهر فبراير لعام 2022 الذي سجل 3,770,196 طنًا، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 13.16% لتصل إلى 11,772,089 طنًا، مقارنة بـ 13,556,831 طنًا في عام 2022، وسجلت البضائع العامة زيادة نسبتها 77.20% لتصل إلى 639,843 طنًا مقارنة بـ 361,086 طنًا في الفترة المماثلة من عام 2022م.

وسجل إجمالي طنيات المواد الغذائية خلال شهر فبراير لعام 2023 انخفاضًا نسبته 2.18% ومناولة 1,646,900 طن مواد غذائية مقارنة بـ 1,683,595 طنًا في الشهر المقابل من عام 2022م، وشهدت الموانئ تفريغ عدد 337,231 رأس ماشية بزيادة 218.37% عن شهر فبراير لعام 2022م الذي سجل 105,923 رأس ماشية تلبية لاحتياجات السوق المحلية.

كما سجل شهر فبراير لعام 2023م استيراد 81,600 سيارة بزيادة 33.99% مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2022م والتي حققت 60,898 سيارة، وشهدت الحركة الملاحية زيادة نسبتها 4.87% مسجلة 883 سفينة مقارنة بـ 842 في شهر فبراير لعام 2022م، واستقبلت الموانئ السعودية 100,903 راكبًا بزيادة 61.16% عن الشهر المقابل في عام 2022م الذي سجل 62,611 راكبًا.

يُذكر أن “موانئ” تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية بما يعزز موقعها في المؤشرات الدولية ويضعها على خريطة التجارة العالمية، بهدف ترسيخ حضورها الإقليمي وزيادة عدد خطوط الربط البحري، ورفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.