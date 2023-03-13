أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.8 %، ليغلق عند 10305 نقاط (- 79 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 72.60 ريال.

وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والسعودي الفرنسي، وبنك البلاد، ومصرف الإنماء، وبنك ساب، وبنك الجزيرة، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم العربي الوطني، تراجعات اليوم بنسبة 6 %.

وأغلق سهما مهارة، والحمادي، عند 56.50 ريال و48.60 ريال (- 1 % لكلا منهما)، عقب نهاية أحقية توزيعات.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو، بأقل من 1 % عند 32.95 ريال.

وتصدر سهم جبل عمر، ارتفاعات اليوم بنسبة 5 % عند 20.12 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 7.4 مليون سهم.

وفيما يخص الصناديق، ارتفع صندوق المعذر ريت، بنسبة 1 % عند 8.65 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات.

وصعد صندوق البلاد للذهب، بنسبة 2 % عند 10.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 100 ألف وحدة.