تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫01749 مقابل الريال الواحد 0٫24885

الدولار: 3٫75422 مقابل الريال الواحد 0٫26637

درهم إماراتي: 1٫02211 مقابل الريال الواحد 0٫97837

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67162

دينار أردني: 5٫29217 مقابل الريال الواحد 0٫18896

دينار كويتي: 12٫24792 مقابل الريال الواحد 0٫08165

دينار بحريني:9٫95942 مقابل الريال الواحد 0٫10041

الريال القطري: 1٫03095 مقابل الريال الواحد 0٫96997

الدرهم المغربي:0٫36124 مقابل الريال الواحد 2٫76822

الجنيه المصري: 0٫12148 مقابل الريال الواحد 8٫23151