كشفت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني (شركة ساهر)، عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي أول المفاهيم.
‏(Senior Concept Specialist)
2- أخصائي الشراكات الاستراتيجية.
‏(Strategic Partnerships Specialist)
3- محلل مالي.
‏(Financial Analyst)

4- أخصائي أول الشراكات الاستراتيجية.
‏(Senior Strategic Partnerships Specialist)

5- مدير الحساب الرئيسي.
‏(Key Account Manager)
6- محلل أول تطوير الأعمال.
‏(Senior Business Development Analyst)
7- مهندس حلول أول.
‏(Senior Solution Architect)

8- محلل مالي أول.
‏(Senior Financial Analyst)
9- مدير حسابات رئيسي.
‏(Senior Key Account Manager)
10- محلل أول إدارة الأداء المؤسسي.
‏(Senior Corporate Performance Management Analyst)

وأشار ن إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع (LinkedIn)، حتى الاكتفاء من العدد المطلوب .

 