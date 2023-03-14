كشفت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني (شركة ساهر)، عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- أخصائي أول المفاهيم.
(Senior Concept Specialist)
2- أخصائي الشراكات الاستراتيجية.
(Strategic Partnerships Specialist)
3- محلل مالي.
(Financial Analyst)
4- أخصائي أول الشراكات الاستراتيجية.
(Senior Strategic Partnerships Specialist)
5- مدير الحساب الرئيسي.
(Key Account Manager)
6- محلل أول تطوير الأعمال.
(Senior Business Development Analyst)
7- مهندس حلول أول.
(Senior Solution Architect)
8- محلل مالي أول.
(Senior Financial Analyst)
9- مدير حسابات رئيسي.
(Senior Key Account Manager)
10- محلل أول إدارة الأداء المؤسسي.
(Senior Corporate Performance Management Analyst)
وأشار ن إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع (LinkedIn)، حتى الاكتفاء من العدد المطلوب .
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