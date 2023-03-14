كشفت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني (شركة ساهر)، عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي أول المفاهيم.

‏(Senior Concept Specialist)

2- أخصائي الشراكات الاستراتيجية.

‏(Strategic Partnerships Specialist)

3- محلل مالي.

‏(Financial Analyst)

4- أخصائي أول الشراكات الاستراتيجية.

‏(Senior Strategic Partnerships Specialist)

5- مدير الحساب الرئيسي.

‏(Key Account Manager)

6- محلل أول تطوير الأعمال.

‏(Senior Business Development Analyst)

7- مهندس حلول أول.

‏(Senior Solution Architect)

8- محلل مالي أول.

‏(Senior Financial Analyst)

9- مدير حسابات رئيسي.

‏(Senior Key Account Manager)

10- محلل أول إدارة الأداء المؤسسي.

‏(Senior Corporate Performance Management Analyst)

وأشار ن إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع (LinkedIn)، حتى الاكتفاء من العدد المطلوب .