تستمر المفاوضات بين ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ونادي الهلال، للانتقال إلى الزعيم خلال الموسم المقبل؛ حيث ينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، شريطة موافقة الطرفين.

وبدأ الهلال، مفاوضات ضم ميسي في يناير الماضي، وعرض على النجم الأرجنتيني، الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو، بينما ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده وكيل أعماله في الشهر الحالي، بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو نجم النصر، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافيا.

وذكرت العديد من التقارير، أن رونالدو يحصل مع النصر على 200 مليون يورو سنويا، بينما ميسي وافق على الانتقال للهلال، لكن بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويا؛ ليرفع الهلال عرضه الأول إلى 350 مليون يورو سنويا، ولا تزال المفاوضات جارية بين والد ووكيل النجم الأرجنتيني والهلال.