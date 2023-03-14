تسعى شركة قطر للاستثمارات الرياضية للاستحواذ على نادي مالاغا الإسباني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

وبدأت الشركة القطرية التي يرأسها ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المفاوضات للحصول على ملكية الفريق الذي يمر بلحظة رياضية سيئة.

وأكدت تقارير أنه حتى تمكن قطر للاستثمارات الرياضية من الاستحواذ على حصة الأغلبية في نادي مالاغا، سيكون على عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس النادي الإسباني وأكبر المساهمين فيه استرداد 51% من أسهم النادي أولا.

يذكر أن مالاغا يتواجد حاليا في مراكز الهبوط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث يحتل المركز 20 من أصل 22 فريقا.