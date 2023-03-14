أكد برنامج “الشيرنغيتو” أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان طلب عن طريق والده بأن يكون راتبه أعلى مما يحصل عليه لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو.

وأضاف أن ميسي يرى أن فارق الـ100 مليون يورو بين راتبه وراتب رونالدو ليس كافيًا، مشيرا إلى أن اللاعب طلب مهلة للتفكير قبل الرد على نادي الهلال.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن كريستيانو رونالدو يحصل مع النصر على 200 مليون يورو سنويًّا، فيما يطالب ميسي بـ 600 مليون يورو سنويًّا للانتقال للهلال، بينما رفع الأخير قيمته عرضه إلى 350 مليون يورو سنويًّا، ولا تزال المفاوضات جارية بين والد اللاعب والهلال.