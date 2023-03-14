توفي المعمِّر اليمني علي عنتر، الملقب بـ”ذي القرنين” عن عمر يناهز 140 عاماً .

وجاء ذلك بعد تدهور حالته الصحية بعد بتر قرنيه اللذين نبتا في مقدمة رأسه عن طريق الكي بالنار وبدون جراحة طبية.

وكان العجوز الراحل قد عاني من ظهور قرنين في رأسه بعد أن تجاوز سن 100 عام، حيث أخذت تنمو وتتدلى من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه، ثم أخذت تلتف بشكل دائري، وتوفى بعد 3 أيام فقط من عملية البتر

جاءت بعد تدهور حالته الصحية والعقلية ومعاناته من أعراض تقدم العمر، مشيراً إلى أن قطع قرنيه بطريقة بدائية ودون جراحة طبية ضاعف من معاناته وأدى إلى وفاته.