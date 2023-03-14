كشف تقرير عن شركة IQAir، وهي شركة تراقب جودة الهواء في جميع أنحاء العالم، أن 13 دولة ومنطقة فقط في العالم كانت تتمتع بجودة هواء “صحية” العام الماضي، حيث ارتفع تلوث الهواء إلى مستويات تنذر بالخطر في عام 2022.

وذكر التقرير أن متوسط تلوث الهواء السنوي في ما يقرب من 90٪ من البلدان والأقاليم التي تم تحليلها تجاوز إرشادات جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

ووجدت أن ست دول فقط – أستراليا وإستونيا وفنلندا وغرينادا وأيسلندا ونيوزيلندا – وسبعة أقاليم في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك غوام وبورتوريكو، كانت أجوائها مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، التي تحدد متوسط مستوى تلوث الهواء بـ 5 ميكروغرام لكل متر مكعب أو أقل.

فيما جاءت دول تشاد والعراق وباكستان والبحرين وبنغلاديش وبوركينا فاسو والكويت والهند – من الدول التي لديها نوعية هواء رديئة تجاوزت بكثير إرشادات منظمة الصحة العالمية مع متوسط تلوث هواء يزيد عن 50 ميكروغرامًا لكل متر مكعب.

وفي المرتبة التاسعة جاءت مصر بنسبة 46.5 ميكروغرامًا لكل متر مكعب، تليها طاجكستان (46 ميكروغرامًا لكل متر مكعب).