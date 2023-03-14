تم تحديد ‏الأندية المتواجدة في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025م حتى هذه اللحظة .

وتضمنت قائمة الأندية : الهلال ، أوراوا الياباني ، الأهلي المصري ، الوداد المغربي ريال مدريد الإسباني ، تشيلسي الإنجليزي ، فلامينغو البرازيلي ، بالميراس البرازيلي .

واعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA نظام بطولة كأس العالم 2026 والذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا .

والنظام الجديد لكأس العالم سيشهد مشاركة 48 منتخبًا سيتم توزيعها على 12 مجموعة سيتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحقق المركز الثالث لدور الـ 32 الإقصائي وستكون على مدار 39 يومًا لأول مرة وستقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026.