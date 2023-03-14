أعلنت النقابة العامة للسيارات وظائف لموسم حج هذا العام لتشمل مهام منها تنظيم صعود ونزول الحجاج للحافلات.

وأضافت أن المهام تشمل انشاء أوامر الاركاب لرحلة الحافلة على تطبيق صيف” على هاتفه الذكي، و تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحافلة و التأكد من التعقيم، والتواصل مباشرة مع المشرف على عمله حال تعرض الحافلة لاى معوقات او عند انشاء أوامر الركاب.

وأوضحت النقابة مزايا الوظائف منها توفير السكن والإعاشة والمواصلات، وتقديم التدريب اللازم، ومكافأة مقطوعة، مؤكدة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــــــــــــــــــا