حاول البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب فريق الفتح استفزاز سلمان الفرج قائد فريق الهلال خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك بعد تغلبه على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الدقيقة 17 سجل اللاعب محمد كنو الهدف الأول للهلال فن طريق ركلة جزاء. وسجل فراس البريكان هدف التعادل للفتح في شباك الهلال بالدقيقة 27 .

وأضاف ميشيل ريتشارد الهدف الثاني للهلال في شباك الفتح في الدقيقة 48 ، وبالدقيقة 84 سجل اللاعب إيغالو الهدف الثالث للهلال .