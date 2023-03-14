أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم الثلاثاء المعرض المصاحب لأسبوع البيئة تحت شعار “بيئتك تعرفك” وذلك في مجمع تبوك بارك والذي يستمر لمدة أربعة أيام .

وأوضح مدير عام الفرع أن فعاليات أسبوع البيئة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال إستراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المجددة. مشيراً إلى أن المعرض بالمنطقة يتخلله عدد الفعاليات منها خيمة سينمائية وركن لإعادة التدوير ومشاركة أكثر من ١٤ جهة حكومية وأهليه غير ربحية .