أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.6 %، ليغلق عند 10049 نقطة (- 159 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وأغلق سهم أرامكو السعودية، عند 31.55 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات بواقع 0.33 ريال للسهم عن الربع الرابع 2022.

وأنهت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وسابك، وبنك الرياض، ومعادن، ومصرف الإنماء، وأكوا باور، ومجموعة تداول، ومجموعة صافولا؛ تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وأغلق سهم بترو رابغ، عند 9.64 ريال (- 4 %)، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 1.81 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

وتصدر سهم جبل عمر، تراجعات اليوم بنسبة 6 % عند 18.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3.3 مليون سهم.

في المقابل، صعد سهم البحري، بأكثر من 1 %، عند 29.95 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، عند 34.85 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.3 مليون سهم.

وأغلق سهم جرير، عند 147.80 ريال (+ 3 %).