أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

الوظائف:

1- مساعد تنفيذي:

-شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال الإداري.

2- مُساعد اداري:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

– لا تشترط خبرة سابقة.

التقديم:

بدأ التقديم اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15م.

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مساعد تنفيذي:

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2- مُساعد اداري:

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