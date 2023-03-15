أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
الوظائف:
1- مساعد تنفيذي:
-شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال الإداري.
2- مُساعد اداري:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– لا تشترط خبرة سابقة.
التقديم:
بدأ التقديم اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مساعد تنفيذي:
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2- مُساعد اداري:
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