خطط رجل في مصر لتقل والدة زوجته، بسبب وجود خلافات أسرية معها، مستغلا غياب زوجته عن المنزل.

واستغل الجاني زيارة زوجته للطبيب بصحبة شقيقتها، وفي هذا الوقت حضرت “حماته” -الضحية- إلى منزله بناء على اتفاق بينهما بعدما خدعها متعللا بوجود خلافات زوجية مع ابنتها.

وغافل المتهم المجني عليها عقب دخولها منزله وطعنها بضع طعنات حتى تمكن من قتلها ثم تخلص من جثتها.

وألقى الجثة في الطريق العام، بعد تنظيف مسرح الجريمة من آثار الدماء قبل أن تعود زوجته إلى المنزل، ثم حرر محضرًا باختفاء حماته، بعدما لوحظ تغيبها.

وبعد 3 أيام من البحث والتحري ألقت الشرطة القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت سجنه على ذمة التحقيقات.