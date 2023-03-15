أعلنت مدارس عبدالرحمن فقيه النموذجية توفر وظائف تعليمية شاغرة (رجال) جميع التخصصات التعليمية في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1444هـ.

التخصصات والوظائف المتاحة:

– لغة عربية.

– تربية إسلامية.

– لغة انجليزية.

– اجتماعيات.

– فيزياء.

– كيمياء.

– علوم أرض.

– أحياء.

– حاسب آلي.

– تربية بدنية.

– رياضيات.

– علوم.

– تربية فنية.

– صفوف أوليه.

– تربية خاصة.

– محاسب.

– إداري.

– علاقات عامة.

– سائق.

– حارس أمن.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- إجادة الحاسب الآلي.

3- خبرة لا تقل عن عام في مجال تدريس المادة.

4- مؤهل لا يقل عن البكالوريوس ويفضّل من لديه إعداد تربوي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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