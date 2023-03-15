أعلنت مدارس عبدالرحمن فقيه النموذجية توفر وظائف تعليمية شاغرة (رجال) جميع التخصصات التعليمية في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1444هـ.
التخصصات والوظائف المتاحة:
– لغة عربية.
– تربية إسلامية.
– لغة انجليزية.
– اجتماعيات.
– فيزياء.
– كيمياء.
– علوم أرض.
– أحياء.
– حاسب آلي.
– تربية بدنية.
– رياضيات.
– علوم.
– تربية فنية.
– صفوف أوليه.
– تربية خاصة.
– محاسب.
– إداري.
– علاقات عامة.
– سائق.
– حارس أمن.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- إجادة الحاسب الآلي.
3- خبرة لا تقل عن عام في مجال تدريس المادة.
4- مؤهل لا يقل عن البكالوريوس ويفضّل من لديه إعداد تربوي.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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