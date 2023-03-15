أصدر قضاة محكمة نيوكاسل حكما ضد مشجع إنجليزي حيث حكم عليه بالحرمان من الدخول إلى ملاعب البلاد لمدة 3 سنوات بالإضافة لعقوبة السجن لمدة 4 أشهر مع تأجيل تنفيذ الحكم.

وكان المشجع أنطونيو نيل البالغ 24 عاما قد أرسل رسائل عنصرية ضد اللاعب برينتفورد إيفان توني على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولجأ اللاعب للقضاء ضد هذا المشجع وقد الحكم الصادر ضده أيضا حكم عليه بالسجن لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حال لم يكرر تصرفه مرة أخرى في غضون العامين المقبلين، إلى جانب أمر حظر كرة القدم لمدة ثلاث سنوات.

كما سمنع حضور أي مباراة كرة قدم منظمة في المملكة المتحدة، والتي تشمل الدوري الإنجليزي الممتاز، والكأس، والدوري الأول، والدوري الثاني، والدوري الوطني، بالإضافة إلى مواجهات منتخبات إنجلترا المحلية، كما سيمنع من السفر إلى الخارج لمشاهدة المباريات الودية الدولية ومباريات التأهيل والبطولات لمنتخب “الأسود الثلاثة”.