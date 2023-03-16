فاز نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي بقضيته المرفوعة ضد نادي النصر بسبب تأخر الأخير في الوفاء بالدفعة الثانية من قيمة انتقال الأرجنتيني جونزالو نيكولاس مارتينيز، المعروف بـ”بيتي”، لاعب الفريق، وفق الرياضية.

وكان نادي أتلانتا يونايتد رفع قضية بعد تأخر النصر في دفع أربعة ملايين و800 ألف يورو، نحو 20 مليون ريال واجبة السداد، مما دفع أتلانتا لرفع دعوى أمام فيفا.

يذكر أن النصر اشترى عقد بيتي من نادي أتلانتا يونايتد موسم 2020، بـ 71 مليون ريال في صفقة كان مهندسها عبد الرحمن الحلافي.