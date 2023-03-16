أوضح الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان أن الهلال ليس أمامه سوى خيارين أن يضحي بكأس آسيا أو أن يضحي بكأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن الهلال يعاني من الجدولة وضغط المباريات

وقال الرزيحان : هناك خيار ثالث للهلال وهو أن يتم تأجيل المباراة مراعاة إلى أن الهلال سيشارك في مباراة نهائي كأس آسيا ”

وأضاف” أعتقد أن إدارة الهلال تقدمت لطلب تأجيل هذه المباراة، لأنه من الصعب جدا اللعب أمام الاتحاد في نصف نهائي خادم الحرمين الشريفين وبعد أربعة أيام المشاركة في نهائي كأس آسيا ”