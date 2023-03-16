الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس16 مارس

تصرف قذر من موظفات مطعم

منذ 41 دقيقة
0
1036
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    سائق دبابة يحاول قتل اخر

    منذ 21 دقيقة
    0
    1046
    الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن وظائف شاغرة

    الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن وظائف شاغرة

    منذ 26 دقيقة
    0
    1178
    مشهد يخطف الأنظار والقلوب لأفواج المعتمرين وسط تنظيم متقن لخدمتهم

    مشهد يخطف الأنظار والقلوب لأفواج المعتمرين وسط تنظيم متقن لخدمتهم

    منذ 36 دقيقة
    0
    1172

    تصرف قذر من موظفات مطعم

    منذ 41 دقيقة
    0
    1036
    &#8220;ترشيد&#8221; توفر وظائف إدارية شاغرة

    “ترشيد” توفر وظائف إدارية شاغرة

    منذ 46 دقيقة
    0
    1241