أوضح الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان أن الهلال أزاح النصر من آسيا وشارك في كأس العالم ثلاث مرات بعد هذا الانتصار.

وقال الرزيحان :” قرر الاتحاد الدولي” الفيفا ” أربعة فرق من حققت الكؤوس منذ عام ٢٠٢١ حتى عام ٢٠٢٤، جميعهم سيشاركون، مشاركة الهلال تعني الكثير فالهلاليين سعداء أكثر من غيرهم في هذه المشاركة”.

وأضاف ” ما قدمه فهد بن نافل في الفترة الماضية كان كثيرا جدا بأن يضع الهلال في مقدمة الأندية، خصوصاً بعد تأهل الهلال لنهائي كأس العالم للأندية وتغلبه على فلامنجو ومواجهة ريال مدريد أعظم فرق العالم “.