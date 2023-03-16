حظي مقترح المملكة، بأن يكون يوم “شهيد الصحة” في تاريخ 2 مارس من كل عام، وذلك في اجتماع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في مدينة الجزائر العاصمة؛ حيث لقي المقترح الترحيب من المجلس، ليكون هذا اليوم مناسبة هامة يستذكر فيها الوطن العربي جهود الكوادر الطبية في التصدي للجوائح، وتعريض أنفسهم للمخاطر بسببها، حيث يزخر العالم العربي بممارسين صحيين يعملون بكل إخلاص وتفانٍ لحماية أوطانهم، وقد ضربوا أروع الأمثلة في التصدي لجائحة كورونا.

وكانت “الصحة” أنشأت وحدة “شهداء الصحة” وذلك تخليـدًا ووفـاءً وعرفانـًا بتضحيـات وعطـاء الشهداء الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه، وتفانــوا فــي أداء أعمالهــم، وضربــوا أروع أمثلــة الإيثار، ووهبــوا أرواحهــم للمحافظــة علــى ســلامة وصحــة المواطــن والمقيــم؛ وتُعنــى هذه الوحدة بالشــهداء الذيــن توفــوا أثنــاء قيامهــم بــأداء مهامهــم، أو بســبب عــدوى انتقلــت إليهــم مــن مقــر عملهــم”.

جاء ذلك في مشاركة وزارة الصحة السعودية الثلاثاء الماضي في اجتماع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في مدينة الجزائر العاصمة، واجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، فيما عقد وفد وزارة الصحة هنالك عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من وفود وزارات الصحة الأعضاء.