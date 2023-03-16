أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الإسلامية يحتم التضامن ضدها.

وأعرب في كلمته في مجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي في موريتانيا، الخميس، عن رغبة المملكة باستضافة مؤتمر حول المرأة في الإسلام.

وأشار إلى أن الرياض تدعم قضايا العالم الإسلامي التنموية والاجتماعية، وسط إيمانها بما يجمع الدول الإسلامية من روابط.

وعن إيران، شدد بن فرحان على أن بلاده اتفقت مع طهران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.

وأكد أن السعودية سخرت جهودها لتخفيف مصاب منكوبي الزلزال بسوريا وتركيا.

كما شدد مجدداً على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود 67.

ولفت إلى دعم المملكة للسلام في اليمن، والوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

كذلك أدان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أفغانستان.

فيديو | وزير الخارجية: المملكة تعلن رغبتها في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام تبيانا لحقوقها التي كفلتها الشريعة وتأكيداً لدورها الفاعل#الإخبارية pic.twitter.com/RDSHTKVXIA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

فيديو | وزير الخارجية: المملكة سخرت جهودها لخدمة قضايا عالمنا الإسلامي وآمنت بأهمية المنظمة في ترسيخ التضامن الإسلامي وحماية المصالح المشتركة#الإخبارية pic.twitter.com/XxwhtspyfD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

فيديو | وزير الخارجية: ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الدينية وحرق المصحف الشريف وإثارة الكراهية تجاه الأقليات المسلمة يحتم علينا أن نؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية واحترام الآخر والتعايش معه#الإخبارية pic.twitter.com/r5ZS6s1rot — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

فيديو | وزير الخارجية: المملكة تعرب عن تضامنها وصادق مواساتها للأشقاء في سوريا وتركيا إثر ما خلفته كارثة الزلزال من خسائر بشرية ومادية#الإخبارية pic.twitter.com/kY3Gh6By3A — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

فيديو | وزير الخارجية: المملكة تؤكد موقفها الداعم للإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية #الإخبارية pic.twitter.com/9hvwIJr3JD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

فيديو | وزير الخارجية: المملكة كانت ولا زالت تدعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة#الإخبارية pic.twitter.com/BgYIhvfWku — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

فيديو | وزير الخارجية: المملكة تتطلع إلى أن يعزز اتفاقها مع إيران أمن واستقرار منطقة الخليج ويدعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك#الإخبارية pic.twitter.com/xVXqajgqF7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

فيديو | وزير الخارجية: المملكة تؤكد على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتمكينه من تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الازمة#الإخبارية pic.twitter.com/qSlybTnS8L — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023