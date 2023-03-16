أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الإسلامية يحتم التضامن ضدها.

وأعرب في كلمته في مجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي في موريتانيا، الخميس، عن رغبة المملكة باستضافة مؤتمر حول المرأة في الإسلام.

وأشار إلى أن الرياض تدعم قضايا العالم الإسلامي التنموية والاجتماعية، وسط إيمانها بما يجمع الدول الإسلامية من روابط.

وعن إيران، شدد بن فرحان على أن بلاده اتفقت مع طهران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.

وأكد أن السعودية سخرت جهودها لتخفيف مصاب منكوبي الزلزال بسوريا وتركيا.

كما شدد مجدداً على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود 67.

ولفت إلى دعم المملكة للسلام في اليمن، والوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

كذلك أدان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أفغانستان.