قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم، الخميس، عند 9976 وبقيمة بلغت 7.6 مليار ريال.

وأضاف أنه من الواضح من سلوك السوق هو الضعف في الأداء سواء في كميات التداول أو السيولة، وقد تم تكوين نموذج سلبي للأسف “كوب وعروة” قد يتحقق بالإغلاق الأسبوعي أسفل من 9900 ليتجه إلى 9000 بشرط اذا استمر السوق بالأداء الضعيف كما هو حاصل حاليا وكسر 9900 بإغلاق اسبوعي.

وأكد أنه في حال الثبات أعلاه وعدم كسره فأنه سوف يسلك مسار عرضي تنشط فيه أسهم المضاربة الخفيفة والمتوسطة الرابحة.