قال الناقد الرياضي، فهد الروقي، إن ثنائي النصر نواف العقيدي وأندرسون تاليسكا يستحقان العقوبة مثلما استحقها لاعب الاتحاد، طارق حامد.

وأضاف “الروقي”:”طارق حامد يستحق العقوبة ..نواف العقيدي وتاليسكا يستحقان العقوبة أيضا..لماذا عوقب الأول ولم يعاقب الثنائي النصراوي ؟”.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم أعلنت إيقاف طارق حامد لاعب الاتحاد مباراة واحدة وتغرمه 10 آلاف ريال بسبب ارتكاب اللاعب سلوك غير رياضي خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.