كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية،‬⁩ عن فتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الدبلوم فأعلى من الجنسين، في عدد من المجالات ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.

وتضمنت التخصصات المتاحة: علم البيئة، والسياحة المستدامة، وإدارة البيئة، وإدارة السياحة، والتقييم البيئي، وإدارة الموارد الطبيعية، وعلم الأحياء، وكذلك التخطيط الإقليمي الحيوي، بالاضافة للتخصّصات الأخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.

وأشار المركز إلى أنه يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من الأحد الموافق 19/ 3/ 2023م لمدة عشرة أيام، عبر الموقع الإلكتروني