كشفت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محاسب/ تمهير (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، إلى جانب مساعد أول/ صوت العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومدير الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 16 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة بوبا العربية للتأمين