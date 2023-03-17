أوضح عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود مشعل الوعيل أن هناك محتويات في تويتر و تيك توك تضرب بالوحدة العربية لإحداث التوتر في العلاقات الدولية.

وقال الوعيل :” نجد اليوم الكثير من الطموحات الموجودة تحديداً في تويتر و تيك توك، محاولة ضرب الوحدة العربية والوحدة الخليجية، اللمز بالعلاقات، نجد أحيانا أن هناك توتر في العلاقات بين دول عربية على مستوى تويتر ولكن على مستوى الواقع والمنابر السياسية نجد العلاقات مميزة”