اعترف شخص يقضي فترة عقوبة السجن بأنه اكتشف أن إحدى تغريداته إساءة مجرمة يعاقب عليها القانون بعد دخول السجن، بعد أن كان يظنها مجرد انتقاد فقط في بداية الأمر.

وقال المغرد :” إن قضيتي تغريدة انتقاد إلى أحد الأشخاص ، لم أكن أنوي بها الإساءة ، ولكن كتبت شيء كان في خاطري ، ما كنت أعرف أن الأنظمة سوف تجرم هذه التغريدة “.

وأضاف : أسأت التقدير في التغريدة ، وشيء طبيعي أني أندم على كتابتها. كنت أٌغرد باسمي الصريح ، وموجود معي هنا أشخاص مسجونين ومٌجرمين بسبب تغريدهم بأسماء مستعارة ، وتختلف الأحكام عليهم”

وتابع ” لم أكن أعلم قوانين التجريم الإلكتروني والتجريم الجنائي ، والآن أنصح الذين يغردون بالإساءة للغير ، أن يستعيذوا من الشيطان ويراجعون أمورهم ، وقوانين الدولة التي نصت عليها الأحكام ، وخاصة بالمادة السادسة” .

واستطرد” عقب خروجي من السجن سيكون دوري في المجتمع التثقيف فالجرائم الإلكترونية ليست بـ “تويتر” فقط ، فتصوير الأشخاص يعتبر جريمة إلكترونية” .