بالتعاون المشترك بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دولة الكويت، تم ضبط متهم هارب في قضية جلب 18 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة إلى دولة الكويت بقصد الاتجار.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا اليوم الجمعة، موضحة أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من خلال التنسيق المشترك بين الجانبين من ضبط المتهم الهارب في الرياض.

وقالت الوزارة: “يجري التواصل مع السلطات في السعودية لاستلام المتهم تمهيدا لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وتقدمت وزارة الداخلية الكويتية بالشكر والعرفان على التعاون المثمر مع السلطات السعودية وسرعة الإستجابة لكل ما يتعلق بأمن البلدين، لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها اتجاه البلدين الشقيقين، مختتمة البيان بقولها إن هذا “ليس بغريب على الإخوة في المملكة العربية السعودية”.