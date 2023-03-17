كشفت تقارير أن العلماء توصلوا لدليل جديد حول تسرب فيروس كورونا، وذلك وفقا لبحث جديد أجرته جامعة ايموري الأمريكية لعينات جمعت من مدينة ووهان الصينية منبع الفيروس.

وتوصل العلماء إلى أن فيروس كورونا انتشر نتيجة بيع كلاب الراكون بطريقة غير قانونية، موضحين أنه من المتحمل أنها كانت تحمل الفيروس دون أن يتم التخلص منها.

وأشار العلماء إلى أن الاحتمال المؤكد هو أن تكون كورونا انتقلت عن طريق الحيوان إلى الإنسان، فيما أظهر البحث، أن المواد الوراثية الحيوانية والكثير منها مطابق لكلاب الراكون.