دخل شاب يعمل كصانع محتوى في سناب شات السجن بسبب مقطع فيديو صنعه ونشره دون أن يدرك أن ذلك سيوقعه في جريمة “إثارة الرأي العام”.

وذكر الشاب أنه وضع عدة لقطات من قضية لكنه لم يعلم أنها قضية رأي عام، إلا بعد أن وجهت له التهمة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “النقطة العمياء” المذاع على قناة السعودية.

وتابع :”إذا كثر عدد متابعيك فقد كثر عدد من يراقبك وقد تقبع داخل السجن”، داعيا الجميع بعدم التسارع في تصوير ونشر الفيديوهات بمواقع التواصل لتجنب الوقوع في الجرائم المعلوماتية.