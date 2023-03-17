قال عضو اللجنة السعودية لسوق العمل في اتحاد الغرف السعودية، وليد السويدان، إن الوسطاء المجهولين هم وراء هروب العاملات المزلية قبل شهر رمضان، مضيفا أن هناك عقوبات تصل للسجن لهؤلاء الوسطاء.

وأوضح أن العقوبة تصل إلى غرامة 100 ألف والسجن لمدة 6 شهور والترحيل للوافد ولا يسمح له بالعودة للمملكة مرة أخرى، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

وأكد أن عدم فهم الطرفين لعقد العمل يؤدي إلى فقدان الثقة بينهما، وقد يصل الأمر لهروب العاملة، فضلا عن أن الوسطاء يعرضون على العاملات رواتب أكبر مما جعلها تهرب.

وأضاف أن في حال هروب العاملة يمكن أن يرفع بلاغ بتغيبها عن العمل من خلال “أبشر” ختى يخلي مسؤوليته بشأنها.