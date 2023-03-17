قال الباحث في أمن المعلومات والنظم الأمنية، عادل الغامدي، إن المملكة إذا وجدت أن تطبيق تيك توك خطير من الناحية الأمنية ما كانت ستتركه وستقوم بإيقاف.

ولفت إلى أن التجاوزات الأخلاقية ليست محصورة على تطبيق تيك توك وإنما توجد تجاوزات في تويتر وسناب شات وغيرها، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “العربية”.

وأضاف أن أغلب من يستخدم تيك توك هم من فئة الأطفال والشباب لذا فيجب توعية الأطفال عند استخدام التيك توك لحمايتهم أخلاقيا.

#نشرة_الرابعة | الباحث في أمن المعلومات والنظم الأمنية عادل الغامدي: التجاوزات الأخلاقية ليست محصورة على تطبيق #تيك_توك pic.twitter.com/YbhCSVbKdJ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 17, 2023