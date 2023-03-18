كشفت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول منشأة/ السلامة (الخبر)، مطور نظم (الخبر)، منسق الصيانة (الخبر)، مدقق داخلي أول (الخبر)، مساعد مبيعات (الخبر)، مصمم داخلي (الرياض).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 17 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الرقيب التجارية هنا