كشف المراسل بدر رافع نقلا عن مدير الكرة بنادي الفتح أن أحد أعضاء الاتحاد رش ماء على أرضية الملعب قبل بداية المباراة وهذا الموضوع استفز الجهاز الفني في نادي الفتح.

ويواجه الفتح نظيره الاتحاد على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي ضمن منافسات دوري روشن.