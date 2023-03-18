كشف وكيل الرئيس للأمن والسلامة في المسجد النبوي سعود الصاعدي، أنه تم وضع خطة لفتح كافة أبواب المسجد النبوي البالغ عددها 100.

كما تم فتح السلالم الكهربائية المؤدية إلى سطح المسجد وأبواب السور البالغ عددها 70 بابًا؛ لتسهيل حركة المصلين ودخول الأطعمة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال “الصاعدي” لقناة الإخبارية : وُضِعت أبواب، وتم التحديد لدخول موائد الإفطار بالتنسيق مع إدارة خدمات إفطار الصائمين؛ لتسهيل حركة الدخول والخروج، وعدم إعاقة المصلين، وحُدّدت لكل مجموعة أبواب معينة لدخول الأطعمة وموائد الإفطار؛ وفق الاشتراطات التي وضعت.