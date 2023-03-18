تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون، مساء غدٍ، دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك 2023، بحضور معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وعددٍ من الإعلاميين والمثقفين، في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالرياض.

وأوضح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن الدورة البرامجية الرمضانية الجديدة للهيئة، ستقدم باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات، التي تلبي تنوع رغبات المشاهدين.

وأشار إلى أن الهيئة استفادت من تجاربها السابقة في تطوير الدورة البرامجية الرمضانية لهذا العام، وعملت على الاهتمام بالمحتوى المحلي، ومنح المواهب الشابة الفرصة، بالإضافة إلى التنوع في البرامج الحوارية والوثائقية وبرامج المسابقات والمسلسلات الدرامية.