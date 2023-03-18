أكد مستشار الموارد البشرية رضوان الجلواح، أن ساعات العمل في شهر رمضان لا علاقة لها بأن الدوام صباحي أو مسائي.

وقال الجلواح: “العمل بالمولات للموظفين ورجال الأمن وغيرهم خلال شهر رمضان 6 ساعات فقط بغض النظر عن الفترة الصباحية أو المسائية”.

وأشار إلى أن بعض الشركات يتلاعبون في هذا الأمر، ويجعلون الموظف يداوم مساءا 8 ساعات لأنه خارج ساعات الصيام، مشددا على أن الأمر لا علاقة له بالصيام.

وأضاف: “ساعات العمل لم تفصل سواء نهاري أو ليلي وليس لها علاقة بأن دوام المساء يكون الشخص غير صائم”.

وبخصوص إجازة العيد، قال: “يوم العيد من المتوقع أن يصادف يوم جمعة وهو يوم إجازة أسبوعية ولا يتم حسابه ضمن إجازة العيد، في القطاع الخاص الإجازة 4 أيام ويتم مباشرة العمل في القطاع الخاص يوم الأربعاء”.

وتابع: “وبعض الشركات يكون الإجازة الأسبوعية لديهم جمعة وسبت هؤلاء يباشرون العمل يوم الخميس، والقطاع الحكومي يباشرون العمل الأحد الثاني”.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمن لا يأخذون إجازات في العيد بحسب طبيعة عملهم كالإعلاميين والموظفين بالمولات، لهم تعويض عن كل يوم دوام “اوفر تايم”.

#من_السعودية | مستشار الموارد البشرية رضوان الجلواح: العمل بالمولات للموظفين ورجال الأمن وغيرهم خلال شهر رمضان 6 ساعات فقط بغض النظر عن الفترة الصباحية أو المسائية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/lCbXU6rRc5 — قناة السعودية (@saudiatv) March 18, 2023