تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04547 مقابل الريال الواحد 0٫24773
الدولار: 3٫75432 مقابل الريال الواحد 0٫26636
درهم إماراتي: 1٫02217 مقابل الريال الواحد 0٫97831
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66990
دينار أردني: 5٫28858 مقابل الريال الواحد 0٫18909
دينار كويتي: 12٫23463 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني: 10٫10374 مقابل الريال الواحد 0٫09908
الريال القطري: 1٫03112 مقابل الريال الواحد 0٫96982
الدرهم المغربي: 0٫36801 مقابل الريال الواحد 2٫71988
الجنيه المصري: 0٫12318 مقابل الريال الواحد 8٫11817
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