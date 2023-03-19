تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (24) موقعاً حول المملكة, ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال في ثانوية مركز كحلة للبنين، وللنساء في ثانوية مركز كحلة للبنات، ويوم الاثنين للرجال والنساء في مركز كحلة التابعة لمحافظة البكيرية، وللرجال في مركز صحي الصفراء، ومركز صحي شمال الصفراء ببريدة، ويوم الثلاثاء في مركز صحي حي الرابية، ومركز صحي الحي الأخضر ببريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز صحي حي الأفق، ومركز صحي حي المتنزه ببريدة لمدة يومٍ واحدٍ لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في مركز الحفاير ويوم الثلاثاء للنساء لمدة يومين لكل منهما، كما تقدم الخدمة اليوم في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة اليوم خدماتها للرجال في مدرسة الملك عبد الله بمحافظة قلوة، وللنساء في مجمع الوفاء للبنات بمحافظة المندق، ويوم الثلاثاء في ثانوية الرميضة، وللرجال في مدرسة ذات الصواري بمركز الرميضة التابع لمحافظة قلوة، لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة الأمواه، ومركز ثلوث المنظر لمدة يومين لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة حائل بتقديم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في متوسطة المدينة المنورة للبنين بحائل، ويوم الأربعاء للنساء في الثانوية الرابعة للبنات بحائل لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم خدماتها للرجال في جمعية الفضول الخيرية بالفضول لمدة أسبوع، ويوم الاثنين في مركز التأهيل الشامل بالدمام، وثانوية مؤته للبنين بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف لمدة يومٍ واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.