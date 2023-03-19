كشفت لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن القائمة الأولية المترشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشملت القائمة على : ياسر المسحل لمنصب الرئيس، لمياء بنت إبراهيم بن بهيان لمنصب نائب الرئيس وضمت قائمة الأعضاء كلاً من: خالد بن عواض الثبيتي – الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن مقرن.

وتضمنت القائمة الانتخابية الأولية علي بن محمد الشعيلان – معيض بن محمد الشهري – نزيه بن عبدرب النبي آل نصر – تركي بن عبدالرحمن السلطان – المهندس عبد العزيز بن حسن العفالق- نعيم بن بـكـر الـبـكـر – عبدالله بن فيصل حماد.