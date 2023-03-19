نبه استشاري جراحة سمنة ومناظير، عاطف بصاص، بالفئات التي لا يجب خضوعها لعمليات تكميم المعدة لعلاج السمنة.

وأضاف “بصاص” مرضى السكري ومن يعاني من ارتجاع في المرئ أو من يتخطى عمرهم 50 عاما لا يجب إخضاعهم لعمليات التكميم لأن العملية في هذه الحالة ستضرهم أكثر ما ستفيدهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن عمليات تقليل الامتصاص تعد مناسبة لمرضى السكري، مضيفا أن عمليات التكميم تتسبب لمرضى ارتجاع المريء بمعاناة من القيء.