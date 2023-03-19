من المقرر أن تُطرح أسماء الخبراء الدوليين من “فيفا”، غدا الإثنين، على فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، في الاجتماع الأول.

وسوف يستعرض ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإبراهيم القاسم الأمين العام، السيرة الذاتية للخبراء الدوليين، على ممثلي الأندية، للموافقة عليهم، بحسب الرياضية.

وسيتم الطلب من رؤساء الأندية في الاجتماع ترشيح ممثلين لهم ضمن فريق العمل، بحيث هم من يتولون العمل على التوثيق حتى يتم تقديم نتائج العمل لرؤساء الأندية لاعتمادها، فيما يكشف عن البرنامج الزمني، وآلية العمل، ومعرفة احتياجات فريق العمل بعد اجتماع اليوم.

يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن في يناير الماضي، أن العمل جارٍ على مشروع توثيق كرة القدم السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا».